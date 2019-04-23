Кыргызстанцы Юрий Краковецкий и Артур Те — бронзовые призеры чемпионата Азии и Океании по дзюдо. Об этом сообщил сайт ippon.org.

Турнир прошел 20-22 апреля в Фуджайре (ОАЭ). На татами вышли 273 спортсмена из 40 стран. КР представили девять дзюдоистов. Артур Те выступал в весе до 66 кг. На предварительном этапе он поборол Абдулазиза Албаши (Саудовская Аравия) и уступил Елдосу Жумаканову (Казахстан). В утешительной сетке победил Сардора Нуриллаева (Узбекистан) и Хаемиддина Жабборова (Таджикистан).

Юрий Краковецкий боролся в категории свыше 100 кг. На старте он одолел Шаотонга Юана (Китай) и Минджонга Кима (Южная Корея), а в полуфинале проиграл Темуру Рахимову (Таджикистан). В схватке за третье место наш спортсмен одолел другого таджикистанца Шакармамада Мирмамадова.

Фото из архива gettyimages. Юрий Краковецкий — бронзовый призер ЧА по дзюдо

В итоговом командном зачете сборная КР заняла 11-е место.

На предыдущем ЧА, прошедшем в 2017 году, у Кыргызстана также было две бронзы. Тогда отличились Юрий Краковецкий и Владимир Золоев.