У Кыргызстана две медали на чемпионате Азии по карате-до WKF. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор федерации данного вида спорта КР Дмитрий Казанов.

Соревнования прошли 19-21 июля в Ташкенте. За победу боролись представители 33 стран, в том числе 14 кыргызстанцев.

В разделе «кумите» в весе до 60 кг Рафаэль Акбаров выиграл серебро. Кымбат Тойтонова (до 61 кг) стала бронзовым призером.

В командном зачете сборная КР заняла девятое место.

«На чемпионате наши спортсмены заработали рейтинговые баллы. Теперь в сотню лучших мирового рейтинга входят четыре кыргызстанца. Если продержатся там до мая 2020-го, смогут выступить на лицензионном турнире в Париже и побороться за путевку на Олимпиаду», — отметил Дмитрий Казанов.

В апреле отечественный каратист выиграл бронзу на ЧА среди молодежи.