Кыргызстанец выиграл бронзу на чемпионате Азии по карате

Кыргызстанец Эрбол Жумалиев выиграл бронзу на чемпионате Азии по карате-до WKF. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор федерации данного вида спорта КР Дмитрий Казанов.

Чемпионат прошел 26-28 апреля в Кота-Кинабалу (Малайзия) с участием спортсменов из 40 стран. Медали разыгрывались среди кадетов (14-15 лет), юниоров (16-17 лет) и молодежи (18-20 лет).

Эрбол Жумалиев выступал среди молодежи в разделе «кумитэ» в весовой категории до 84 кг. На старте он победил казахстанца (2:1), затем был сильнее индонезийца (2:0), а в полуфинале не справился с кувейтцем (3:4). В поединке за третье место Эрбол победил представителя Вьетнама (8:1).

«Четверо наших бойцов немного недотянули до пьедестала, заняв пятое место. В сборной КР было 10 человек», — сказал Дмитрий Казанов.

Фото Дмитрия Казанова. Кыргызстанцы на чемпионате Азии по карате-до WKF

«В Бишкеке 4 мая пройдет первенство города среди юных каратистов», — добавил он.