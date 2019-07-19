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Спорт

У кыргызстанцев четыре медали на международном турнире по легкой атлетике

Фото Белорусской федерации легкой атлетики. Слева — двукратный призер открытого Кубка Беларуси Нурсултан Кенешбеков

У кыргызстанцев четыре медали на открытом Кубке Беларуси по легкой атлетике. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Беларуси.

Турнир прошел 18-19 июля в Бресте. Участвовали спортсмены из Беларуси, Казахстана и КР. Нашу страну представили пять атлетов. В их активе золото, два серебра и бронза.

В первый день Дарья Маслова выиграла женский забег на 5 тысяч метров. Среди мужчин Нурсултан Кенешбеков на аналогичной дистанции стал третьим. Мусулман Джоломанов в забеге на 1,5 тысячи метров занял второе место. Во второй день Нурсултан Кенешбеков стал серебряным призером на дистанции 3 тысячи метров.

Ранее крупный турнир по легкой атлетике провели в Бишкеке.
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