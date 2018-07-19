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Спорт

Кыргызстанец победил на международной интеллектуальной Олимпиаде

Кыргызстанец победил на международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Федерации тогуз-коргоола КР.

Традиционные состязания проходят в городе Пардубице (Чехия). Участвуют спортсмены из Австрии, Англии, Израиля, Казахстана, КР, Польши, США, Чехии и Швейцарии. В программе несколько турниров по настольным играм из семейства манкала.

«От нас выступили шесть спортсменов. На турнире по тогуз-коргоолу в дисциплине «блиц» Сырттан Сыргак уулу выиграл «серебро». А среди спортсменов до 18 лет у него «золото». В состязаниях по игре овари Анарбек Джамакеев стал бронзовым призером», — отметили в федерации.

«В КР вернемся 21 июля и уже 22-го в составе большой сборной поедем в Монголию на чемпионат Азии по тогуз-коргоолу», — добавили в федерации.
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