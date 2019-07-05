Нескучный вид спорта. В Бишкеке прошел Кубок Центральной Азии по пятиборью

Вторая половина 2019 года у пятиборцев Кыргызстана будет насыщенной: им предстоит несколько крупных турниров, включая лицензионные. В Бишкеке 3-4 июля прошли открытый чемпионат КР и Кубок Центральной Азии.

За победу боролись 50 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России, Таиланда, Узбекистана и Южной Кореи. Им нужно было проявить себя в пяти дисциплинах. В одних быть быстрым, в других — метким, в третьих — ловким... Непохожесть этих дисциплин делает пятиборье, возможно, самым сложным видом спорта.

На первом этапе участники проплыли 200 метров вольным стилем.

Фото 24.kg. Эпизод Кубка Центральной Азии по современному пятиборью

Второй этап включал фехтование на шпагах и прошел по круговой системе. Для победы в бою достаточно было одного результативного укола. Это добавляло азарта происходящему. Атлеты не имели права на ошибку.

Фото 24.kg. Эпизод Кубка Центральной Азии по современному пятиборью

Верховая езда — ключевой этап любых состязаний пятиборцев. На нем выступают не все участники, а только самые амбициозные и матерые. После него положение в турнирной таблице нередко встает с ног на голову. Задача — пройти трассу, уставленную барьерами. Для успеха мало быть хорошим всадником. Надо быстро найти взаимопонимание с доставшимся по жребию конем. Иначе в ответственный момент тот может не подчиниться и не перепрыгнуть барьер или даже сбросить всадника.

Фото 24.kg. Эпизод Кубка Центральной Азии по современному пятиборью

Бег и стрельба закрывают соревновательную программу. Когда-то их проводили отдельно, однако потом для повышения зрелищности объединили. На трассе длиной 3,2 километра четыре огневых рубежа. Происходящее напоминает биатлон, но без лыж и с лазерными пистолетами вместо винтовок.

Фото 24.kg. Эпизод Кубка Центральной Азии по современному пятиборью

Среди женщин с большим отрывом победила 19-летняя Екатерина Тарева (КР). Второй стала Санрутхай Арансири (Таиланд), третьей — Мария Штукина (КР).

Екатерина Тарева — участница юношеских Олимпийских игр — 2018. Тренируется у своего отца, чемпиона мира Александра Тарева. «Уже выигрывала этот турнир, правда, в младших возрастных группах. В этот раз удачнее всего сложилась верховая езда: впервые ехала на коне и ликовала, пройдя дистанцию. А вообще, больше всего люблю плавание. В пятиборье перешла из него, — сообщила она 24.kg. — Пятиборье нравится разнообразием и нескучностью. В дальнейшем хочу попасть на взрослую Олимпиаду. Думаю, это не будет проблемой».

Среди мужчин в личном зачете пьедестал почета заняли Декенг Нам (Южная Корея), Темирлан Айтимбетов (КР) и Денис Тюрин (Казахстан).

Из Кореи приехала студенческая сборная — четыре атлета и два тренера. «Я второй раз в Кыргызстане. Впервые был в 2016 году на чемпионате Азии, — сказал 24.kg Декенг Нам. — Мне у вас нравится. Здесь сильные соперники и приятный климат. Надеюсь, за этот турнир получу хорошие оценки в университете. Приеду еще».

Фото Виктора Мальцева. Тройка призеров в мужском личном зачете

В командном зачете победил Казахстан. На втором месте Южная Корея, на третьем — Кыргызстан (Темирлан Айтимбетов, Василий Лукьянов, Азамат уулу Бекзат). Наша сборная могла финишировать выше, но два ее лидера (Родион Хрипченко и Илья Мягких) выступали в тренировочном ритме, экономя силы перед стартующим на днях чемпионатом мира среди юниоров.

«С корейцем было тяжело бороться. Он в пятерке лучших в своей сборной, а там каждый второй чемпион мира, — заявил 24.kg ведущий пятиборец КР Темирлан Айтимбетов. — Я здорово прошел фехтовальный этап — из 35 боев проиграл только пять. А вот бежать было тяжело. Осенью 2018-го сломал ногу и за полгода, пока лечился, набрал вес. Форму постепенно восстанавливаю. Через два месяца ЧМ среди взрослых; постараюсь там попасть в финал».

Фото Виктора Мальцева. Тройка призеров в командном зачете

«В Европе на турниры по пятиборью порой тратят миллионы евро. А мы провели этот за $200. С трудом нашли бассейн, а фехтовать пришлось на своей тренировочной базе. В современный зал фехтования нас не пустили, потребовав неподъемную сумму, — сообщил 24.kg главный тренер сборной КР Виктор Мальцев. — Уверен на 100 процентов, что попадем на Олимпиаду-2020. В сентябре проведем лицензионный турнир с участием атлетов из 20 стран».