Нескучный вид спорта. В Бишкеке прошел Кубок Центральной Азии по пятиборью

Вторая половина 2019 года у пятиборцев Кыргызстана будет насыщенной: им предстоит несколько крупных турниров, включая лицензионные. В Бишкеке 3-4 июля прошли открытый чемпионат КР и Кубок Центральной Азии.
За победу боролись 50 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России, Таиланда, Узбекистана и Южной Кореи. Им нужно было проявить себя в пяти дисциплинах. В одних быть быстрым, в других — метким, в третьих — ловким... Непохожесть этих дисциплин делает пятиборье, возможно, самым сложным видом спорта.
На первом этапе участники проплыли 200 метров вольным стилем.
Второй этап включал фехтование на шпагах и прошел по круговой системе. Для победы в бою достаточно было одного результативного укола. Это добавляло азарта происходящему. Атлеты не имели права на ошибку.
Верховая езда — ключевой этап любых состязаний пятиборцев. На нем выступают не все участники, а только самые амбициозные и матерые. После него положение в турнирной таблице нередко встает с ног на голову. Задача — пройти трассу, уставленную барьерами. Для успеха мало быть хорошим всадником. Надо быстро найти взаимопонимание с доставшимся по жребию конем. Иначе в ответственный момент тот может не подчиниться и не перепрыгнуть барьер или даже сбросить всадника.
Бег и стрельба закрывают соревновательную программу. Когда-то их проводили отдельно, однако потом для повышения зрелищности объединили. На трассе длиной 3,2 километра четыре огневых рубежа. Происходящее напоминает биатлон, но без лыж и с лазерными пистолетами вместо винтовок.
Среди женщин с большим отрывом победила 19-летняя Екатерина Тарева (КР). Второй стала Санрутхай Арансири (Таиланд), третьей — Мария Штукина (КР).
Екатерина Тарева — участница юношеских Олимпийских игр — 2018. Тренируется у своего отца, чемпиона мира Александра Тарева. «Уже выигрывала этот турнир, правда, в младших возрастных группах. В этот раз удачнее всего сложилась верховая езда: впервые ехала на коне и ликовала, пройдя дистанцию. А вообще, больше всего люблю плавание. В пятиборье перешла из него, — сообщила она 24.kg. — Пятиборье нравится разнообразием и нескучностью. В дальнейшем хочу попасть на взрослую Олимпиаду. Думаю, это не будет проблемой».
Среди мужчин в личном зачете пьедестал почета заняли Декенг Нам (Южная Корея), Темирлан Айтимбетов (КР) и Денис Тюрин (Казахстан).
Из Кореи приехала студенческая сборная — четыре атлета и два тренера. «Я второй раз в Кыргызстане. Впервые был в 2016 году на чемпионате Азии, — сказал 24.kg Декенг Нам. — Мне у вас нравится. Здесь сильные соперники и приятный климат. Надеюсь, за этот турнир получу хорошие оценки в университете. Приеду еще».
В командном зачете победил Казахстан. На втором месте Южная Корея, на третьем — Кыргызстан (Темирлан Айтимбетов, Василий Лукьянов, Азамат уулу Бекзат). Наша сборная могла финишировать выше, но два ее лидера (Родион Хрипченко и Илья Мягких) выступали в тренировочном ритме, экономя силы перед стартующим на днях чемпионатом мира среди юниоров.
«С корейцем было тяжело бороться. Он в пятерке лучших в своей сборной, а там каждый второй чемпион мира, — заявил 24.kg ведущий пятиборец КР Темирлан Айтимбетов. — Я здорово прошел фехтовальный этап — из 35 боев проиграл только пять. А вот бежать было тяжело. Осенью 2018-го сломал ногу и за полгода, пока лечился, набрал вес. Форму постепенно восстанавливаю. Через два месяца ЧМ среди взрослых; постараюсь там попасть в финал».
«В Европе на турниры по пятиборью порой тратят миллионы евро. А мы провели этот за $200. С трудом нашли бассейн, а фехтовать пришлось на своей тренировочной базе. В современный зал фехтования нас не пустили, потребовав неподъемную сумму, — сообщил 24.kg главный тренер сборной КР Виктор Мальцев. — Уверен на 100 процентов, что попадем на Олимпиаду-2020. В сентябре проведем лицензионный турнир с участием атлетов из 20 стран».