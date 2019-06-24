Летом многие спортсмены отдыхают. Но у пауэрлифтеров разгар сезона. В Бишкеке 21-23 июня прошел открытый чемпионат Центральной Азии Altyn Bars (по версии WPC).

На помост вышли около 600 атлетов из КР, Индии, Ирана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Призы разыгрывались в нескольких возрастных группах в троеборье (приседании со штангой, жиме лежа и становой тяге) и отдельных упражнениях. Номинации были на любой вкус, и медали расхватывали как горячие пирожки.

«Проводим этот турнир во второй раз. Он становится нашей визитной карточкой. В этот раз есть новшество: если какой-то участник установит мировой рекорд, его официально зафиксируют. Для этого из России прилетел международный наблюдатель Владимир Омельков. Он проверил инвентарь, побеседовал с судьями и посетил взвешивание, — сообщил президент Федерации пауэрлифтинга WPC КР Дмитрий Дороженко. – До нас никто в ЦА соревнований с фиксацией мировых рекордов не проводил».

Фото 24.kg. Часть наград для победителей чемпионата

Среди мужчин-троеборцев в весе 60 кг первенствовал Ислам Арипов, 67,5 кг – Андрей Ким, 90 кг – Вячеслав Бондарев, 125 кг – Ефим Емцев (все из Алматы), 75 кг – Руслан Силин (Нур-Султан). В категории 82,5 кг победил Петр Кучерявых, 100 кг — Александр Белимов, 110 кг – Артур Любоконскис, 140 кг – Дмитрий Сизых (все из Бишкека).

Многократный чемпион и рекордсмен мира и Азии Петр Кучерявых показал один из самых впечатляющих результатов: по сумме трех упражнений осилил 742,5 кг и опередил ближайшего преследователя аж на 102,5 кг.

«Турнир радует теплой атмосферой, все друг друга поддерживают. Приятно пообщаться с друзьями из Казахстана и встретить наших. Вроде город маленький, а видимся только на соревнованиях, — сказал 24.kg Петр Кучерявых. — В 2018-м у меня родился сын. Это моя главная победа в жизни и то, что мотивирует меня. Цель — выполнить норматив элиты пауэрлифтинга».

В абсолютном зачете по соотношению своего и поднятого веса тройку лидеров составили Андрей Ким, Александр Белимов и Петр Кучерявых.

Среди женщин в троеборье в весе 44 кг победила Татьяна Полстянова, 48 кг – Александра Ким, 56 кг – Роксана Набиева, 60 кг – Ольга Жиленко, 67,5 кг — Любовь Малеева, 75 кг – Татьяна Кабакова (все из Бишкека), 52 кг – Валентина Тарасова, 82,5 кг – Дарья Нестерова (обе из Алматы).

«От знакомых пауэрлифтеров слышала много хорошего о здешних турнирах и решила поучаствовать. Ожидания оправдались – чемпионат проходит на высоком уровне. Организаторы гостеприимны, а конкуренты сильны», — сказала 24.kg чемпионка мира и Азии Дарья Нестерова.

В «абсолютке» пьедестал почета заняли Любовь Малеева, Татьяна Полстянова и Ольга Жиленко.

«Соревнования отличные: приехали судьи из Москвы и много гостей из-за рубежа. Не стыдно за страну! — сказала 24.kg многократная чемпионка мира и Азии Любовь Малеева. — Порадовали мои ученики – все с медалями. У меня соперницы были крепкие. Свой план немного недовыполнила, но это не помешало победить. Буду трудиться дальше, чтобы попасть в мировой топ».

Фото @tatyana_polstyanova67. На пьедестале — лидеры абсолютного зачета среди женщин

В качестве судьи и участника прибыл президент Федерации пауэрлифтинга WPC России, чемпион мира и Европы Юрий Устинов. Он сообщил, что объездил полмира. Мало стран, куда хотел бы вернуться, но Кыргызстан – одна из них. Накануне был в Германии на чемпионате Европы. Чтобы попасть к нам, покинул его раньше и добирался с тремя пересадками.

«Я второй раз в КР. Это самобытная страна с приветливыми людьми, великолепной природой и уникальной культурой. У вас проходят потрясающие Игры кочевников, а от Иссык-Куля захватывает дух», — сказал 24.kg Юрий Устинов.

«Атлеты тут очень сильны — из стран бывшего Союза ваша команда вторая после России, — отметил он. — Когда приезжает к нам на турниры, с ней непросто соперничать. Часто побеждает и ставит рекорды. Чемпионат ЦА поможет дальнейшему росту вашего пауэрлифтинга».