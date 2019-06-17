Шестилетний шахматист из Кыргызстана поразил Максима Галкина на шоу «Лучше всех»

Кыргызстанец Султай Чынгыз принял участие в шоу «Первого канала» «Лучше всех!». Выпуск вышел 16 июня.

Из 74 минут, которые длилась передача, Султаю уделили 13. «Принц черно-белых клеток, повелитель блица, владыка рокировок, поедатель пешек и ферзей, юный гроссмейстер» — так Максим Галкин представил его зрителям.

«Играешь ли ты на деньги?» — спросил ведущий во время беседы. «Один раз играл и заработал три тысячи. Две потратил папа. Тысячу я дал бабушке», — сообщил Султай. «В нашей студии впервые мальчик, который в шесть лет содержит большую киргизскую семью», — сказал пораженный Максим Галкин.

Затем Султай провел партию в шахматы с режиссером Юлием Гусманом и за две минуты, играя черными, вынудил его сдаться. Напоследок ему вручили медаль.

«Съемки проходили в августе 2017 года. Но премьера была только вчера», — сообщил 24.kg отец спортсмена Чынгыз Абылкасымов.

Султай Чынгыз — бронзовый призер чемпионата мира среди школьников, призер чемпионата Западной Азии, чемпион КР, победитель многих турниров. В последнее время живет с родителями в США и продолжает заниматься шахматами.