Кыргызстан победил Индию на международном турнире по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана одержала первую победу на международном турнире «Мемориал Валентина Гранаткина» по футболу.

Состязания проходят в Санкт-Петербурге. Ранее сборная Кыргызстана неудачно выступила на групповом этапе и сегодня стартовала в плей-офф за 9-12 места. Ее первым соперником стала команда Индии. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 74-й минуте индийцы вышли вперед, но на 88-й Эмир Шигайбаев восстановил равновесие. В серии пенальти кыргызстанцы взяли верх — 3:1. Уверенно сыграл вратарь Артем Прядкин, отразивший три удара индийцев.

Следующий противник нашей сборной определится позднее в противостоянии команд Таджикистана и Армении.