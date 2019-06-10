Кыргызстан крупно проиграл Греции на международном турнире по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана сегодня со счетом 1:4 проиграла команде Греции в третьем туре международного турнира «Мемориал Валентина Гранаткина» по футболу.

Единственный гол в составе отечественной команды на 72-й минуте забил Рыскелди Артыкбаев. Греки отличились на 17-й минуте (с пенальти), 27-й, 29-й и 50-й минутах.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. В первом туре кыргызстанцы уступили туркам, затем сыграли вничью с таджикистанцами.

По итогам предварительного этапа, набрав одно очко, наша команда стала последней в группе B. Впереди утешительные игры за 9-12 места.