Кыргызстан упустил победу над Таджикистаном на международном турнире по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана сегодня сыграла вничью с командой Таджикистана на международном турнире «Мемориал Валентина Гранаткина» по футболу.

Команды встречались во втором туре группового этапа. Эмир Шигайбаев на 26-й минуте вывел сборную КР вперед. На 92-й минуте, перед финальным свистком таджикистанцы сравняли счет. Итог — 1:1.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. В дебютном матче кыргызстанцы проиграли туркам. 10 июня в заключительном туре группового этапа наши футболисты встретятся с греками.