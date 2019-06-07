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Спорт

Кыргызстан упустил победу над Таджикистаном на международном турнире по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана сегодня сыграла вничью с командой Таджикистана на международном турнире «Мемориал Валентина Гранаткина» по футболу.

Команды встречались во втором туре группового этапа. Эмир Шигайбаев на 26-й минуте вывел сборную КР вперед. На 92-й минуте, перед финальным свистком таджикистанцы сравняли счет. Итог — 1:1.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. В дебютном матче кыргызстанцы проиграли туркам. 10 июня в заключительном туре группового этапа наши футболисты встретятся с греками.
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