В Бишкеке прошел турнир по стрельбе памяти сотрудников «Альфы»

В Бишкеке сегодня прошел II международный турнир по стрельбе из боевого оружия памяти сотрудников спецподразделения «Альфа», погибших при исполнении служебного долга.

За победу боролись шесть ветеранских команд. Из Кыргызстана было три — «Альфа», спецназ МВД и Служба госохраны. Остальные из России, Казахстана и Беларуси.

Сначала организаторы и участники почтили память погибших минутой молчания, затем произнесли речь.

«Служба в любом подразделении — призвание настоящих патриотов. Помним тех, кого нет рядом, и гордимся ими. Их имена на досках почета должны быть написаны золотыми буквами. Низкий поклон их родным и близким», — заявил заместитель министра внутренних дел, ветеран спецназа Курсан Асанов.

Зарубежные команды отметили высокий уровень проведения турнира, гостеприимство и добродушие принимающей стороны и пожелали, чтобы встречи стали традиционными. «Пусть на этом турнире победит дружба», — сказал вице-президент международной ассоциации ветеранов «Альфа» России Юрий Сарвадий.

«Классик утверждал, что солдат — это профессия, боец — черта характера, а воин — состояние души. Эти составляющие есть в каждом участнике турнира, — заметил ветеран Службы госохраны Жоомарт Бошкоев. — Вы самодостаточны и остаетесь в душе воинами. Для молодежи вы образец отличного выполнения служебного долга. Есть среди вас потери, и это прискорбно. Но, как говорил классик, солдат умирает не тогда, когда его убили, а когда забыли».

Фото 24.kg. Часть тех, кому посвятили турнир

Ветераны в отличной форме. На стрельбище были сосредоточены, зачастую попадали точно в десятку. Отстрелявшись, выходили на улицу общаться с друзьями-соперниками. Турнир проходил в теплой атмосфере.

В упражнении «ПМ-1» победил Марат Кулмамбетов (Казахстан), вторым стал Мэлс Белеков (СОБР МВД), третьим — Аваз Нурматов («Альфа»).

В упражнении «практическая стрельба» пьедестал почета заняли Елубай Жуманов (Казахстан), Андрей Торгашов (Беларусь) и Дыйканбек Орозалиев (СОБР МВД).

Награду за волю к победе получила команда России. Лучшим стрелком турнира признали Жоомарта Бошкоева. В общекомандном зачете тройку лидеров составили Беларусь, СОБР МВД и «Альфа».

Глава оргкомитета турнира, депутат Жогорку Кенеша, ветеран спецназа Джаныбек Бакчиев сообщил 24.kg, что нынешние соревнования инициировали члены общественного объединения ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» ГКНБ.

«Узнав об идее, коллеги из Девятой службы госкомитета и спецназа МВД поддержали нас в организационном плане и поучаствовали в турнире. МВД предоставило тир, оружие и питание. Остальное организовали ветеранские организации, — сказал он. — Прозвучала инициатива сделать турнир переходящим — наши коллеги из Беларуси и России настроены в следующем году провести его у себя».

Фото 24.kg. Организаторы и участники турнира

«Наше братство очень крепкое. Так было всегда, и ничего не меняется. Пример — участие в турнире таких представительных делегаций. Они авторитетны и влиятельны у себя в странах, находятся в тесном контакте и поддерживаются госорганами, — заявил Джаныбек Бакчиев. — Многие ушли в бизнес и нашли себя там. В первую очередь ветеранская организация существует, чтобы поддерживать материально, социально и, если надо, психологически сотрудников, вышедших на пенсию».

«Несколько депутатов Жогорку Кенеша прошли школу спецназа. Отлично сказал генерал Бошкоев: спецназ — это состояние души. Где бы ты ни находился, твои закалка и душевный настрой помогут достичь поставленных целей», — отметил нардеп.