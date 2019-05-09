«Достук» победил на турнире по кок-бору, посвященном Дню Победы

Клуб «Достук» победил на республиканском турнире по кок-бору. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир прошел 4-9 мая в Чолпон-Ате в рамках конноспортивных игр, посвященных Дню Победы, памяти Суйменкула Чокморова и Усена Кудайбергенова. Участников разделили на две лиги — первую и высшую.

В первой лиге тройку призеров составили «Кол-Тор», «Кара-Буура» и «Алкан-Ата». В финале высшей, как и в 2018-м, встречались принципиальные соперники — «Достук» и «Ынтымак». «Достук» вновь взял верх, на сей раз со счетом 1:0. Бронзовым призером стал «Сары-Озон».

Ранее на конноспортивных играх завершился турнир по эр-энишу.