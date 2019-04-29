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Спорт

«Салам-Алик» вернул себе титул чемпиона Кыргызстана среди женщин по волейболу

Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Кыргызстана среди женщин по волейболу

«Салам-Алик» вернул себе титул чемпиона Кыргызстана среди женских команд по волейболу. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

В Бишкеке завершился решающий, третий тур национального первенства. Шесть команд сыграли по круговой системе. Выиграв все свои матчи, «Салам-Алик» обеспечил себе первое место по итогам сезона. Серебряным призером стал «Дордой», бронзовым — «Улар».

«Салам-Алик» девять чемпионатов подряд (с 2009-го по 2017-й) был первым. В 2018-м «Дордой» сместил его с вершины. Нынешний чемпионат «Дордой» начал успешно, но затем «Салам-Алик» перехватил инициативу.

Ранее завершился чемпионат КР среди мужчин.
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