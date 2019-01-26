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Спорт

«Дордой» успешно начал защиту титула чемпиона Кыргызстана по волейболу

Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Кыргызстана по волейболу

В этом году женский волейбольный сезон в Бишкеке стартовал рано — 21-25 января прошел первый тур национального чемпионата. Он подарил болельщикам несколько драматичных поединков. Не обошлось и без приятных новшеств.

Много лет женский чемпионат состоял из двух туров, и команды проводили лишь по десять игр. Этого, конечно, было мало. В нынешнем сезоне добавили еще один тур. Будет больше матчей, борьбы, ярких моментов и соревновательной практики для участниц.

В дебютном туре сыграли шесть коллективов. Большинство — завсегдатаи чемпионата. Особое внимание привлекал новичок — команда «ЛИМА». В ее составе выступали ведущие игроки Лиги матерей. Та появилась в 2016-м, а в 2017-м обрела официальный статус.

«Создавали лигу на голом энтузиазме. Вначале в ней было шесть команд, а сейчас во много раз больше. Каждое воскресенье проводим свои состязания и раз в месяц участвуем в турнире Федерации волейбола. Когда нас пригласили на этот чемпионат, мы сформировали из участниц лиги сборную, — сообщила 24.kg спортсменка Айгуль Канапиева. — Нам за 40 лет. Среди нас частные предприниматели, учителя, домохозяйки — все занимаются волейболом с детства. Играем ради здоровья и общения и получаем огромное удовольствие. У всех по четверо-пятеро детей. Многие наши дочери и сыновья, следуя нашему примеру, тоже увлекаются волейболом».

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Кыргызстана по волейболу

Треть игр закончилась со счетом 3:2, что говорит о неуступчивости участников. Самым драматичным получился поединок между клубами «Улар» и «Алай-Датка». Весь матч они шли ноздря в ноздрю. «Улар» был фаворитом, но первые две партии проиграл. Следующие три выиграл с трудом.

Действующий чемпион «Дордой» успешно начал защиту титула, выиграв пять матчей. Своих главных соперников, команды «Салам-Алик» и «Улар», он победил с минимальным преимуществом.

«Нашей команде в этом году исполнится пять лет. Ранее по два раза занимали в чемпионате третье и второе места, так что к прошлогодней победе двигались поступательно, — сказал 24.kg наставник «Дордоя», заслуженный тренер КР Марат Сейтказиев. — Конкуренция в этом сезоне хорошая — четыре команды примерно равны друг другу. Соперники на нас, чемпионов, настраиваются по-особому. Постараемся защитить титул. Два лучших игрока в декрете, но пока справляемся».

«Волейбольные секции в Бишкеке бесплатные, но девочки почему-то туда не очень охотно записываются. Поэтому в чемпионате мало команд. Хочется, чтобы их было минимум десять, — добавил он. — Для накопления международного опыта волейболисткам надо выезжать хотя бы на три-четыре зарубежных турнира в год. У нас столько нет. Например, в 2018-м ездил со студенческой сборной в Баку. И все».

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Кыргызстана по волейболу

Генеральный секретарь Федерации волейбола Кыргызстана Кылычбек Сарбагишев рассказал 24.kg, что, возможно, в этом году женская сборная отправится на зональный чемпионат Азии. Тот пройдет в Бангладеш или Индии. «Думаю, сможем собрать боевой состав. Опыт у девушек есть — бронзовая медаль Исламских игр солидарности — 2017», — отметил он.

По итогам тура в чемпионате лидирует «Дордой» (13 очков). Следом идут «Салам-Алик» и «Улар» (по 11  очков). Второй тур намечен на март, третий — на май.
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