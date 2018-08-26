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Спорт

Суперсемья. Два брата из Кыргызстана завоевали медали на Азиатских играх

Фото из архива М.Муртазалиева. Братья Абдурахманхаджи (слева) и Муртазали Муртазалиевы

Кыргызстанцы сегодня выиграли три медали на турнире по джиу-джитсу на 18-х летних Азиатских играх в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории 77 килограммов боролся Нурсултан Алымкулов. В 1/16 финала он одолел Мухаммада Мумтаза (Пакистан), затем был сильнее Мирали Шарипова (Узбекистан), Мохамеда Алкубаиси (ОАЭ) и Абделкарима Алрашида (Иордания). В финале кыргызстанец не справился с Русланом Исраиловым (Казахстан) и стал серебряным призером.

В весе 85 килограммов выступали два брата – президент Федерации бразильского джиу-джитсу КР Абдурахманхаджи Муртазалиев и наставник сборной КР Муртазали Муртазалиев. На пути к финалу оба трижды победили и по разу уступили. В схватке за третье место Абдурахманхаджи одолел Андрея Гаврилюка (Казахстан), а Муртазали – Мергена Джораева (Туркменистан). В итоге у братьев «бронза».

Теперь у наших мастеров джиу-джитсу четыре медали на данной Азиаде. Ранее Торокан Багынбай уулу выиграл «золото».
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