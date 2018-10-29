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Спорт

Роман Ковалев стал чемпионом Кыргызстана по скалолазанию

Фото Олега и Василины Коротковых. Эпизод чемпионата Кыргызстана по спортивному скалолазанию

Роман Ковалев стал чемпионом Кыргызстана по спортивному скалолазанию. Об этом сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания КР.

Соревнования в трех дисциплинах прошли 25-28 октября в Бишкеке. В дисциплине «трудность» за победу боролся 31 участник. Среди мужчин тройку призеров составили Роман Ковалев, Ислам Каримов и Евгений Горшков (все из Бишкека), среди женщин — Оксана Манакова (Алматы), Василина Короткова и Арина Гордиенко (обе из Бишкека).

В дисциплине «боулдеринг» участвовал 21 спортсмен. В мужской части состязаний пьедестал почета заняли Роман Ковалев, Ислам Каримов и Иван Исаев (все из Бишкека), в женской — Оксана Манакова, Арина Гордиенко и Василина Короткова.

Наконец, в дисциплине «скорость, классика» среди мужчин лучшим также стал Роман Ковалев. На втором месте — Ислам Каримов, на третьем — Иса Конушбаев (все из Бишкека). Среди женщин победила Оксана Манакова. Второй стала Василина Короткова, третьей — Ксения Пенкина (обе из Бишкека).

«В рамках чемпионата 11 ноября пройдут состязания в дисциплине «скорость, стандарт». После этого подведем итоги многоборья», — добавили в федерации.
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