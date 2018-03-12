Роман Ковалев победил на чемпионате Бишкека по скалолазанию

Роман Ковалев победил на открытом чемпионате Бишкека по скалолазанию.

По словам представителя Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания КР Марины Гальцовой, турнир прошел 9-11 марта. За победу боролись 85 мужчин и 37 женщин. «Они оспаривали не только медали, но и рейтинговые баллы, необходимые для формирования сборной КР, выезжающей на международные турниры, — отметила Марина Гальцова. — Мы довольны уровнем состязаний. Через месяц чемпионат республики».

В дисциплине «боулдеринг» среди мужчин тройку призеров составили Роман Ковалев, Иван Исаев и Ислам Каримов, среди женщин — Мирослава Тен, София Долгова и Диана Печереева. В дисциплине «трудность» лучшим также стал Роман Ковалев. На втором месте Ислам Каримов, на третьем — Евгений Горшков. Среди женщин отличились София Долгова, Диана Печереева и Мирослава Тен.

В дисциплине «скорость» пьедестал почета заняли Иван Исаев, Ислам Каримов и Роман Ковалев.