Ошский «Алай» проиграл на старте Кубка АФК по футболу

Ошский «Алай» сегодня проиграл на старте Кубка АФК по футболу.

Вице-чемпион Кыргызстана начал турнирный путь на предварительном этапе квалификации. Его соперником стал туркменский «Ахал». В поединке, прошедшем в Оше, «Алай» уступил со счетом 1:2. Гол в его составе на 36-й минуте забил Элдияр Сардарбеков. «Ахал» отличился на 20-й и 38-й минутах.

Обладатель путевки в следующий отборочный раунд определится по сумме двух матчей. Ответная игра пройдет 27 февраля в Ашхабаде.

Кубок АФК — второй по значимости клубный футбольный турнир в Азии. Чемпион КР «Дордой» в текущем розыгрыше стартует на групповом этапе.