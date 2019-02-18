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Спорт

Экстрим и позитив. В Бишкеке прошел фестиваль боулдеринга

Фото Олега Короткова. Эпизод фестиваля боулдеринга

В Бишкеке провели фестиваль боулдеринга On the Wake. Об этом сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Кыргызстана.

Соревнования проводились в командном зачете — на старт вышли 13 коллективов. Возраст участников — от 7 до 50 лет. Лучшим стало трио Никита Сливенко, Рашид Калеев и Ирина Копылова. На втором месте Глеб Рожков, Илья Симоненко и Данелия Тишкунова. На третьем — Олег Савченко, Иван Зеленский и Антонина Даничкина.

Данный фестиваль был вторым по счету. Дебютный прошел в 2018 году. «Такой формат соревнований позволяет объединить в одной команде спортсменов и любителей и дарит участникам море позитива», — отметили в федерации.

Боулдеринг — вид скалолазания, где спортсменам необходимо преодолевать короткие, предельно сложные трассы. На каждую даются несколько минут и неограниченное количество попыток.
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