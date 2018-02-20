Ловкие и выносливые: в Бишкеке скалолазы провели фестиваль боулдеринга

В Бишкеке скалолазы провели фестиваль боулдеринга On the Wake. Об этом ИА «24.kg» сообщила представитель Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания КР Марина Гальцова.

В соревнованиях участвовали около 40 спортсменов. Борьба за победу развернулась в командном зачете. Первое место заняло трио — Иван Исаев, Амадеус Декастл, Тургунбай Ахметов. На втором Артем Авдеенко, Иван Зеленский и Амаль Нуритдинходжаев. Третьими стали Ислам Каримов, Карина Костоломова и Сергей Аплатчиков. «Одной из целей фестиваля был обмен опытом. Мы довольны тем, как он прошел», — отметила Марина Гальцова.

«В 2018-м хотим съездить на чемпионаты Азии среди детей, молодежи и взрослых, чемпионат мира среди молодежи и летние Азиатские игры, — добавила она. — Сейчас едем на Филиппины на ассамблею международной федерации. Одной из ее тем будут лицензионные турниры на Олимпиаду-2020, в программе которой дебютирует наш вид спорта».

Боулдеринг — вид скалолазания, где участникам необходимо преодолевать короткие, предельно сложные трассы. На каждую дается несколько минут и неограниченное количество попыток.