Каратисты из Кыргызстана завоевали пять медалей в Казахстане

Каратисты из Кыргызстана выиграли пять медалей в Казахстане. Об этом 24.kg сообщил президент Федерации кекушинкай каратэ KWF КР Алмазбек Баатырбеков.

По его словам, в Алматы 17 февраля прошли соревнования «Большие надежды». За победу боролись 250 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. «От нашей федерации ездили семь каратистов. В их активе четыре золотые и одна серебряная награда», — сказал глава федерации.

В своих категориях Баэль Шерматов, Нурмахамад Каниметов, Орозбек уулу Шамиль и Александр Шевченко стали чемпионами. Жаныбек уулу Азирет занял второе место. «Конкуренция была ожесточенной, наши спортсмены хорошо себя показали. Баэль Шерматов, например, выиграл три боя нокаутом», — отметил Алмазбек Баатырбеков.

Ранее отечественные каратисты успешно выступили на другом турнире в Казахстане.