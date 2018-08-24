Первая золотая медаль! Торокан Багынбай уулу на пьедестале Азиады по джиу-джитсу

Спортсмен из Кыргызстана Торокан Багынбай уулу завоевал золотую медаль на Азиатских играх в соревнованиях по джиу-джитсу. Это первая золотая награда сборной страны на Азиаде.

Торокан Багынбай уулу выступал в весовой категории до 69 кг. В финале он одолел соперника из ОАЭ Алкирби Талиб со счетом 2:0.

Всего у сборной Кыргызстана 10 медалей — 1 золотая, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Азиатские игры проходят с 18 августа по 2 сентября в столице Индонезии Джакарте и Палембанге. Разыгрывается 462 комплекта медалей по 40 различным спортивным дисциплинам.

Кыргызские атлеты соревнуются в 21 виде спорта.