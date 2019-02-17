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Спорт

В Бишкеке 61-летний силач поднял груз весом 40 тонн и установил мировой рекорд

Фото 24.kg. Александр Петров (справа) на супермарафоне в честь Дня защитника Отечества

В Бишкеке 61-летний силач установил мировой рекорд. Об этом 24.kg сообщил тренер Шамиль Яргаев.

По его словам, 16 февраля прошел гиревой супермарафон, посвященный Дню защитника Отечества. Четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы по гиревому спорту Александр Петров за 2 часа 20 минут поднял 16-киллограммовую гирю 2,5 тысячи раз. Это рекорд мира среди ветеранов.

«Он натер кровавые мозоли на обеих руках, но ни разу не опустил гирю на землю и не прервался на отдых. Общий вес, который он поднял, составил 40 тонн», — сказал Шамиль Яргаев.

«Супермарафон проходил в стенах одного из торговых центров и привлек внимание многих. Пока наш чемпион поднимал гирю, проводились конкурсы. Все желающие пробовали себя в роли гиревика. Это хороший вклад в популяризацию нашего вида спорта в стране, — отметил Шамиль Яргаев. — Осенью хотим провести похожее мероприятие на Сулайман-Тоо и посвятить его дню рождения Оша. Там Александр Петров рассчитывает поднять гирю 3019 раз».

Напомним, в 2018-м Александр Петров поднял пудовую гирю 2018 раз в честь Нового года.
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