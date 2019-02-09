Кровью и потом. Как из хилого юноши вырос чемпион мира по пауэрлифтингу

В 2018 году на спортивном небосклоне Кыргызстана зажглась новая звезда — пауэрлифтер Ян Сватковский стал чемпионом мира. Когда-то, придя в зал хилым юношей, он об этом не мог и мечтать. Как детское увлечение переросло в дело жизни, о настоящих друзьях и памятных турнирах 29-летний силач рассказал 24.kg.

Наш герой — мастер спорта, пятикратный чемпион КР, победитель и призер чемпионатов мира, обладатель Кубка мира. Выступает на турнирах по версиям WRPF, WPC, WPA и IPF. Работает тренером.

Что-то фантастическое

— О вашей победе на чемпионате мира я узнал через месяц после его окончания. И то из соцсетей...

— Никогда не бил себя в грудь со словами: «Смотрите все, я чемпион». И интервью раньше никому не давал.

— У вас в активе более 50 медалей. Помните первую?

— Бронза чемпионата Кыргызстана среди юниоров. Долго к ней шел.

В тренажерный зал записался в 17 лет по совету друга. В то время часто болел, был худеньким (при росте 178 сантиметров весил 54 килограмма) и неспортивным. Поначалу жал 30-килограммовую штангу, и поднять сотню мне казалось чем-то фантастическим. Тем не менее тренировки затянули. Первым наставником был Шаукат Мугалимов.

Фото из архива Яна Сватковского. В 16 лет

До 22 лет ходил на турниры как болельщик. Однажды, сравнив результаты участников со своими, подумал: «Почему бы не выступить?».

Сейчас вешу 82 килограмма. Лучший результат в приседании — 210 килограммов , в жиме лежа — 150, в становой тяге — 235. Все это без экипировки. Каждый год улучшаю личный рекорд в троеборье на 30-40 кило.

Фото из архива Яна Сватковского. В 29 лет

Буря эмоций

— Тяжело далась победа на ЧМ?

— Конечно. Готовился полгода. В июне, за три месяца до ЧМ, победил на чемпионате Центральной Азии в Бишкеке. А тут неприятность! Дома перетаскивал тяжелую бочку, внезапно у нее отвалились ручки, и она упала мне на ноги. Был сильный ушиб, и пришлось накладывать гипс. На восстановление потребовался месяц. Я решил не прекращать подготовку и отрабатывал жим прямо в гипсе. В этом упражнении потом и взял золото.

Чемпионат проходил в Москве. Я жил далеко от арены и перед своим главным выступлением спал лишь 4 часа. Но жажда победы пересилила усталость. Когда-то мечтал попасть на ЧМ хотя бы зрителем. А тут самому довелось участвовать. Разве мог упустить шанс?! Кроме золотой медали, выиграл серебряную и две бронзовые. Конкуренция была серьезной — на турнир съехались около 2 тысяч атлетов из 40 стран.

Фото из архива Яна Сватковского. С легендой пауэрлифтинга Кириллом Сарычевым

Организовала ЧМ Федерация WRPF, которую возглавляет легенда пауэрлифтинга Кирилл Сарычев. Несмотря на грозный вид, он добрый и общительный. В автографе и совместном фото никому не отказывал. От атмосферы турнира и общения с мировыми звездами я испытал массу позитивных эмоций.

— Государство вас поздравило с триумфом?

— Нет. Поздравили родные, коллеги и ученики. Очень радовались друзья, которые оплатили мне авиабилеты, взнос на участие в ЧМ и дали жилье на время пребывания в Москве. Один из них — тот самый приятель, который когда-то привел меня в качалку. Хоть он и уехал в Россию, следит за моей карьерой.

Фото из архива Яна Сватковского. На чемпионате мира по пауэрлифтингу, 2018 год

В острой борьбе

— Какие еще случаи из вашей карьеры выделите?

— После ЧМ я не поехал сразу домой, а остался в Москве и в течение трех недель поучаствовал в двух турнирах. Вначале завоевал четыре золота на мастерских состязаниях «Кубок МИРЭА». Выступал вполсилы, поскольку накануне на тренировке повредил спину. Подлечившись, победил на Кубке мира.

Фото из архива Яна Сватковского. На Кубке мира, 2018 год

В разные годы выиграл много турниров с перевесом в 2-3 килограмма. Такие победы мне особенно дороги, потому что добыты в острой борьбе. Чем сильнее конкуренция, тем интереснее.

— У вас есть кумир?

— Чемпион и рекордсмен мира Юрий Белкин. Он не такой огромный, как Кирилл Сарычев, но невероятно сильный. При весе 103 килограмма тянет 440. В Москве я занимался в зале, где он работает, и мы познакомились. Приятный человек, не страдающий звездной болезнью.

Фото из архива Яна Сватковского. На соревнованиях

Проверено на себе

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Читаю книги по истории XX века. Например, о революции 1917 года, Второй мировой и Холодной войнах. А еще публикации по тренерской деятельности.

— Когда решили стать тренером?

— В 2013-м. На тренировках часто помогал другим ребятам выполнять упражнения, давал советы. «У тебя хорошо выходит. Может, займешься этим профессионально?» — говорили некоторые. И я прислушался. Оказалось, это мое призвание.

Подготовил несколько победителей и призеров местных турниров. Помогал чемпиону мира по гиревому спорту Александру Сапожникову познавать тонкости становой тяги.

Фото из архива Яна Сватковского. С учениками, 2014 год

Подстегиваю учеников выступать на чемпионатах. Многие были бы не прочь. Но, когда узнают, что за победу не дают ничего, кроме медали и диплома, желание сильно напрягаться у них пропадает. Занимаются для себя.

Больше всего горжусь тем, что мои подопечные ни разу не травмировались. Слежу, чтобы соблюдали технику безопасности, вешали на штангу замки и выполняли упражнения со страхующим. Не заставляю их поднять штангу любой ценой. Нагрузки надо увеличивать постепенно.

Чтобы расти как специалист, читаю и обмениваюсь знаниями с коллегами. Прежде чем включить в программу тренировок какие-то новшества, пробую их на себе.

— Со скольки лет советуете заниматься пауэрлифтингом?

— С 14. А вот верхней планки нет. На Кубке мира — 2018 видел 77-летнего атлета, который жал 125 килограммов и тянул 190. Этот вид спорта укрепляет здоровье и продлевает долголетие.

Фото из архива Яна Сватковского. На соревнованиях

Первый и единственный

— Вы один из пионеров пауэрспорта в Кыргызстане. В чем его особенности и чем он вас привлек?

— Это молодая перспективная дисциплина, включающая два упражнения: строгий подъем штанги на бицепс и жим стоя. В нашей стране ею увлекаются немногие и турниры не проводят. Я освоил ее самостоятельно. Нравится пробовать что-то новое.

Я первый и пока единственный мастер спорта по пауэрспорту в Кыргызстане. Выполнил норматив на чемпионате мира — 2017, проходившем в той же Москве. Взял тогда золото и два серебра.

Фото из архива Яна Сватковского. На чемпионате мира по пауэрспорту, 2017 год

Привлекают и другие силовые виды. Одно время параллельно с пауэрлифтингом занимался армрестлингом. Пробовался в гиревом спорте — выиграл четыре медали на чемпионатах КР и Бишкека. Тут уже Александр Сапожников помогал мне освоиться. Возможно, как-нибудь проверю силы в тяжелой атлетике.

Фото из архива Яна Сватковского. С частью своих наград

— Какие планы на новый сезон?

— Готовлюсь к чемпионату Кыргызстана, намеченному на март. В мае планирую дебютировать на чемпионате Азии.

Мне есть к чему стремиться. Хочу выполнить норматив мастера спорта международного класса, стать рекордсменом КР, Азии и мира. Не сомневаюсь, что постепенно этого добьюсь. Когда впервые пришел в зал, представить не мог, что буду чемпионом мира. Теперь понимаю, что в спорте нет ничего невозможного. Главное — вера в себя и упорный труд.