10:45
USD 69.68
EUR 79.29
RUB 1.06
Спорт

22 кыргызстанца выиграли 43 медали на Кубке мира по пауэрлифтингу

Фото Федерации пауэрлифтинга WPC КР. Часть кыргызстанцев на Кубке мира по пауэрлифтингу

Кыргызстанцы завоевали 43 медали на Кубке мира по пауэрлифтингу (по версиям WPA/AWPA/WAA). Об этом 24.kg сообщили в Федерации пауэрлифтинга WPC КР.

Соревнования прошли в Москве. За победу боролись атлеты из 12 стран. В составе сборной Кыргызстана 22 человека. Они состязались в нескольких возрастных группах, упражнениях и номинациях и завоевали 38 золотых, три серебряные и две бронзовые награды.

По три медали высшего достоинства выиграли Татьяна Полстянова, Ольга Алешкевич, Алена Тырышкина, Дарья Ушмодина, Азимджан Кадыров, Талантбек Сайитов и Хамид Сулуев. По два «золота» завоевали Наиля Такутдинова, Анна Белова, Максим Тырышкин и Роман Бутерус, по одному — Любовь Малеева, Владислав Терехов, Владислав Хозеев, Иминжан Нуржанов, Бахромжон Сабиров, Ян Сватковский, Александр Белимов, Дмитрий Дороженко и Даниил Колесников.

Федерации пауэрлифтинга WPC КР
Фото Федерации пауэрлифтинга WPC КР. Часть кыргызстанцев на Кубке мира по пауэрлифтингу

«Татьяна Полстянова, Наиля Такутдинова и Владислав Хозеев также установили мировые рекорды, — добавили в федерации. — В общекомандном зачете отечественная сборная заняла первое место».
Ссылка:
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Страна силачей. Кыргызстан примет крупнейший турнир по пауэрлифтингу
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;армрестлингу: Когда заиграл гимн Кыргызстана, я&nbsp;не&nbsp;сдержал слез Чемпион мира по армрестлингу: Когда заиграл гимн Кыргызстана, я не сдержал слез
Кыргызстанец Дастан Шаршеев победил на&nbsp;международном турнире по&nbsp;ММА Кыргызстанец Дастан Шаршеев победил на международном турнире по ММА
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу продолжает восхождение в&nbsp;рейтинге ФИФА Сборная Кыргызстана по футболу продолжает восхождение в рейтинге ФИФА
Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл &laquo;серебро&raquo; на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл «серебро» на чемпионате мира по борьбе
Бизнес
Выбираем выгодный тариф для интернет-серфинга Выбираем выгодный тариф для интернет-серфинга
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; назвал голословными претензии уволенной 13&nbsp;лет назад гражданки «Банк КЫРГЫЗСТАН» назвал голословными претензии уволенной 13 лет назад гражданки
Мобильная связь: все под контролем в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Мобильная связь: все под контролем в приложении «Мой О!»
Открылся новый авиарейс Москва&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Москва авиакомпании &laquo;Аэрофлот&raquo; Открылся новый авиарейс Москва — Ош — Москва авиакомпании «Аэрофлот»