22 кыргызстанца выиграли 43 медали на Кубке мира по пауэрлифтингу

Кыргызстанцы завоевали 43 медали на Кубке мира по пауэрлифтингу (по версиям WPA/AWPA/WAA). Об этом 24.kg сообщили в Федерации пауэрлифтинга WPC КР.

Соревнования прошли в Москве. За победу боролись атлеты из 12 стран. В составе сборной Кыргызстана 22 человека. Они состязались в нескольких возрастных группах, упражнениях и номинациях и завоевали 38 золотых, три серебряные и две бронзовые награды.

По три медали высшего достоинства выиграли Татьяна Полстянова, Ольга Алешкевич, Алена Тырышкина, Дарья Ушмодина, Азимджан Кадыров, Талантбек Сайитов и Хамид Сулуев. По два «золота» завоевали Наиля Такутдинова, Анна Белова, Максим Тырышкин и Роман Бутерус, по одному — Любовь Малеева, Владислав Терехов, Владислав Хозеев, Иминжан Нуржанов, Бахромжон Сабиров, Ян Сватковский, Александр Белимов, Дмитрий Дороженко и Даниил Колесников.

Фото Федерации пауэрлифтинга WPC КР. Часть кыргызстанцев на Кубке мира по пауэрлифтингу

«Татьяна Полстянова, Наиля Такутдинова и Владислав Хозеев также установили мировые рекорды, — добавили в федерации. — В общекомандном зачете отечественная сборная заняла первое место».