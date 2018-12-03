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Спорт

Кыргызстанка Дарья Маслова заняла третье место на марафоне в Китае

Фото из архива gettyimages. Дарья Маслова на соревнованиях

Дарья Маслова заняла третье место в международном марафоне ШОС. Об этом 24.kg сообщил тренер Виктор Борисов.

По его словам, соревнования прошли 2 декабря в городе Куньмине (Китай). Кыргызстан представляли два спортсмена: Дарья Маслова и Адилет Кыштакбеков.

«Мы не ставили победу главной целью. Марафон проходил на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Бежать было тяжело и в то же время полезно для атлетов. Важно, чтобы они посостязались в таких условиях», — сказал Виктор Борисов.

«Готовимся к следующему сезону. Задача — пробиться на Олимпийские игры — 2020. Нормативы высокие, и завоевать лицензию будет не так-то просто», — добавил наставник.
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