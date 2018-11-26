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Спорт

Кыргызстанцы победили на чемпионате Узбекистана по тайскому боксу

Фото Сыргака Айталиева. Кыргызстанцы на чемпионате Узбекистана по муай-тай

Кыргызстанцы победили на открытом чемпионате Узбекистана по тайскому боксу WMF. Об этом 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.

По его словам, чемпионат прошел 21-25 ноября в Ташкенте. На ринг, помимо хозяев, вышли представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Нигерии.

«Из 400 участников девять представляли нашу страну, — отметил Сыргак Айталиев. — Они выиграли по три золотые и серебряные и одну бронзовую медаль».

Альберт Бактыбеков, Али-Хан Ергешов и Анастасия Струкалина в своих категориях стали первыми. Абдулазиз Туранбаев, Никита Цой и Евгений Трубчанинов заняли второе место, а Дмитрий Михайлечко — третье.

«Нас приглашают на турнир, который пройдет в конце декабря в Бухаре. Но мы не поедем — экономим финансы, чтобы отправиться на чемпионат мира — 2019. В конце января проведем отбор в команду, которая там выступит», — добавил Сыргак Айталиев.
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