В городе Ош мальчик, пытаясь скрыть правду, сообщил родителям о похищении брата

В Оше мальчик, пытаясь скрыть от родителей, что брат упал в канал, заявил родителям о его похищении. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

Сегодня в 13.00 на пульт 102 поступил звонок о том, что в микрорайоне «Амир-Тимур» семилетнего мальчика неизвестные силой затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

«Милиционеры выяснили, что старший брат пропавшего обманул родителей. Оказалось, он не хотел говорить им, что брат упал в канал и его унесло течением. Милиция с местными жителями ищут ребенка», — рассказали в УВД Оша.