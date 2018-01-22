Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с милиционера и угрожал «закрыть» его

В Бишкеке задержали сотрудника ГСБЭП, оказавшего сопротивление сотрудникам милиции. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, 21 января примерно в 00.20 на пульт «102» поступил вызов о том, что в одном из столичных кафе пьяный посетитель нарушает общественный порядок. Мужчина разбил посуду и не возместил ущерб.

«На место приехали сотрудники мобильного батальона ГУВД Бишкека. Установлено, что 33-летний Т.К. в нетрезвом состоянии стал ругаться с сотрудниками кафе. Дебошира задержали и доставили в отделение милиции», — сообщили в ГУВД.

«Там задержанный продолжил нецензурно выражаться, угрожал милиционерам тем, что «закроет» их. Когда дежурный сделал ему замечание, мужчина стал толкаться, сорвал с милиционера погоны и повалил его на землю, — отметили в управлении.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Стало известно, что задержанный является оперуполномоченным управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по Бишкеку. Он помещен в ИВС. Проводится расследование.