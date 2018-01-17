Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Супруги политиков захватили здание правления

Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков, его супруга Аида, а также жена Феликса Кулова Фатима Абдрасулова захватили здание правления VIP-городка «Ала-Арча». Об этом сообщила местный житель Евгения Кухта.

По ее словам, правление избирается на два года. Оно и решает, как будет развиваться городок. Два года назад пришло правление, которое лишило директора возможности заниматься управлением и взяло на себя все финансовые обязательства.

«Позже жители заметили, что деньги со счетов непонятно куда тратятся. Это правление отработало два года. За это время ограбили два дома. Мы избрали новое правление. Однако старое решило не отдавать документы и печать. Они начали подделывать бухгалтерские документы. Сегодня охранники во главе с Ахматбеком Келдибековым захватили здание правления со всеми документами. В настоящий момент Ахматбек Келдибеков и супруга Феликса Кулова находятся в здании правления», — рассказала Евгения Кухта.

Она сообщила, что в этом году Финпол оштрафовал на 2,5 миллиона сомов общественное объединение «Ала-Арча» за то, что прошлое правление не платило отчислений в Соцфонд.

Прессу на территорию городка не пропускают.