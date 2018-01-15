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Происшествия

Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением

В Бишкеке, как ранее сообщало ИА «24.kg», начали принудительную эвакуацию автомашин за неправильную парковку. Однако сегодня эвакуация одного из авто закончилась инцидентом.

По данным ГУОБДД, на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова припаркованный на остановке внедорожник Lexus RX300 повредили при эвакуации.

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Как сообщили в ведомстве, на месте ДТП проводилось плановое мероприятие. Для эвакуации машин, припаркованных на остановке, приехали по меньшей мере пять эвакуаторов.

При поднятии внедорожника одно из креплений на переднем колесе сорвалось и помяло переднее и заднее крылья иномарки. После неудачной попытки эвакуатор оставил машину на месте и уехал. Примерно через час на место приехал другой эвакуатор. Со второй попытки легковушку погрузили и увезли на штрафстоянку.

В пресс-службе ГУОБДД уточнили, что оплачивать возмещение ущерба за повреждение автомобиля при эвакуации будет фирма, выигравшая тендер на осуществление деятельности.
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