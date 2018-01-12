В Ошской области инспектор УОБДД врезался в забор

В Араванском районе Ошской области пьяный инспектор Управления обеспечения безопасности дорожного движения врезался в забор. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил гражданский активист Болот Ибрагимов.

По его словам, ДТП произошло в селе Араван на улице Патар.

«За рулем был инспектор, пьяный в хлам. Его попытались разбудить, но он не проснулся. Мне сообщили, что на месте некоторые очевидцы фиксировали происходящее на видео», — написал Болот Ибрагимов.

На фото, выложенном в соцсеть, запечатлен спящий в форме сотрудника УОБДД мужчина. На другом фото — новый автомобиль ГУОБДД.

ИА «24.kg» выяснило, что мужчина действительно работает в УОБДД Ошской области. ДТП произошло накануне, 11 января.

«Инспектор не был пьян. Из-за гололедицы на дороге он не справился с управлением и врезался в забор. Автомобиль не был сильно поврежден. Сотрудник УОБДД прошел освидетельствование, которое не выявило в его крови содержание алкоголя», — сообщили редакции.

В свою очередь в пресс-службе ГУОБДД МВД сообщили, что информацию проверяют.