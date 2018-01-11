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Происшествия

Туристов в Караколе «грузят» местные и устроили им 90-е годы

Жители Каракола сообщили, что некоторые местные «грузят» туристов и устроили 90-е годы. С таким заявлением в редакцию ИА «24.kg» обратились обеспокоенные каракольцы.

«Действие происходит в городе Караколе на пересечении улиц Тельмана и Фучика. Через дорогу стоит милицейский пункт. Однако оттуда никто не вышел, чтобы прекратить драку. Милиция ничего не предпринимает. По предварительным данным, один из замешанных в драке работает в правоохранительных органах», — рассказали жители.

На записи видно, что к двум стоящим на улице мужчинам из горнолыжного магазина выходят двое других. Через некоторое время к «разговору» присоединяются еще три человека. Спустя минуту происходит драка.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что милиция проверяет видео массовой драки.

«Запечатленная на видео драка действительно происходит в Караколе на пересчении улиц Фучика и Карасаева, возле горонолыжного магазина. Однако в милицию никаких заявлений не поступало. УВД Иссык-Кульской области проверяет данную информацию», — пояснили в ведомстве.
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