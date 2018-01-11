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Происшествия

В Иссык-Кульской области у бывших заключенных нашли наркотики и боеприпасы

В селе Бостери задержаны двое мужчин, состоящих на оперативном учете в милиции. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По поступившей оперативной информации при обыске в доме у ранее судимого за разбой 26-летнего жителя села У. уулу Бактыбека нашли 2,7 килограмма марихуаны.

В доме 27-летнего М. Айдара, ранее судимого за вымогательство, обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся 11 патронов калибра 5,45 мм.

Задержанные водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
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