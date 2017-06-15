В Токтогуле девочка упала в проем туалета и погибла

В городе Токтогуле Джалал-Абадской области девочка упала в туалетный проем и погибла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, трагедия произошла 14 июня в 10.30 во дворе дома по улице Ак-Чий.

Как сообщается, девочка была 2015 года рождения. Тело ребенка вытащили спасатели 97-го военнизированного пожарно-спасательного отдела и передали родителям.

В этот же день на джайлоо Жаз-Кечуу Базар-Коргонского района река Жинди унесла 48-летнего жителя села Алчалуу Сузакского района Б.М., который переправлялся через речку, сидя верхом на коне. К поискам привлечены спасатели 58-го пожарно-спасательного отдела МЧС.

Поиски продолжаются.