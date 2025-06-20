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Происшествия

Трагедия на ГЭС-5: утонул подросток

19 июня в водоеме ГЭС-5 в Чуйской области утонул подросток примерно 14 лет. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, ребенок плавал вместе с родственниками и друзьями около 16.30. Спустя 10-15 минут его заметили пропавшим — он исчез под водой.

По факту гибели несовершеннолетнего Главное управление внутренних дел Чуйской области возбудило уголовное дело по статье 297 «Создание опасности для потребителей» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется всестороннее расследование.

Водолазные работы начались спустя примерно час после исчезновения подростка — тело нашли в 10 метрах от берега.

Следствие выясняет причины и обстоятельства, включая наличие спасателей и соблюдение норм безопасности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333428/
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