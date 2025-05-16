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Происшествия

Селевые потоки могут обрушиться на Кыргызстан — МЧС предупреждает

В связи с нестабильными погодными условиями и ожидаемыми локальными ливнями 18–19 мая в горных и предгорных районах Кыргызстана возможны селевые потоки. Об этом предупреждает пресс-центр Министерства по чрезвычайным ситуациям КР.

По информации ведомства, из-за осадков прогнозируется повышение уровня воды в реках. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно вблизи русел рек и склонов.

«При любых признаках чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно», — отметили в МЧС.

МЧС также призывает граждан не выезжать в горные районы без необходимости в указанный период и следить за официальными сообщениями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329305/
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