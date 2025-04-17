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Происшествия

Правозащитница Рита Карасартова арестована до 12 мая 2025 года: решение суда

Правозащитница Рита Карасартова арестована до 12 мая 2025 года. Решение вынес судья Свердловского районного суда Бишкека Адил Жаныбек уулу.

Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 278 «Массовые беспорядки» УК КР. 

Адвокат Жаныш Бараков считает, что решение об аресте не обосновано. Защита намерена обжаловать его в городском суде.

По его словам, со стороны следствия не было представлено каких-либо обоснований в виде документов о том, что Рита Карасартова скроется от правоохранительных органов и следствия и будет препятствовать расследованию.

Напомним, правозащитница была задержана 14 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении сторонников активиста Тилекмата Куренова. Их обвинили в подготовке массовых беспорядков.

По данным адвоката, она лишь опубликовала письмо Тилекмата Куренова, переданное им несколько месяцев назад с просьбой придать огласке, если с ним что-нибудь случится. Письмо не содержит никаких призывов, автор дал рекомендации своим родным и близким.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326299/
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