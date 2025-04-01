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Происшествия

Генпрокуратура прокомментировала попытку самосожжения мужчины у своего здания

Пресс-служба Генеральной прокуратуры распространила заявление в связи с попыткой самосожжения возле своего здания.

По данным надзорного органа, ранее в отношении гражданина, который пытался себя сжечь, было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим домом. Милиция Московского района Бишкека завершила следствие, выдвинула обвинение и передала дело в суд. Материалы в настоящее время рассматриваются в Московском районном суде.

«Гражданин, не согласный с направленным в суд уголовным делом, пытался поджечь себя. Ему своевременно была оказана первая медицинская помощь. Стоит отметить, что он отказался от лечения из-за легкости полученных травм», — сообщили в Генпрокуратуре.

31 марта в Бишкеке возле здания Генпрокуратуры мужчина совершил самоподжог. В ходе разбирательства установлено, что самоподжог совершил гражданин Ф.И., 1960 года рождения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324574/
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