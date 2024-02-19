В Сокулуке пресекли деятельность секс-притона

В Сокулукском районе пресечена деятельность притона по оказанию интимных услуг. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 (содействие проституции и разврату) УК КР 18 февраля в гостинице «Аполлон», расположенной в Сокулукском районе задержаны граждане К.Д.Э., 1983 года рождения, и Г.В.С., 1987 года рождения, предоставляющие интим-услуги.

У задержанных изъяты ранее помеченные 8 тысяч и 7 тысяч 200 сомов, полученные за оказание интимных услуг.

Также задержана администратор гостиницы С.А.Д., 1978 года рождения, которая привлекала девушек для оказания интим-услуг.

Задержанные водворены в ИВС ОВД Сокулукского района. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.