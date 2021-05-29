В Караколе ищут двух пропавших девочек

Милиция Каракола просит граждан помочь в розыске без вести пропавших несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, сегодня в дежурную часть обратился житель областного центра. Он сообщил, что накануне примерно в 10.00 ее несовершеннолетние дочери Аделя Сапарахунова 2005 года рождения и Мырзайым Сапарахунова 2011 года рождения вышли из дома и не вернулись. При этом мобильный телефон старшей дочери отключен.

В милиции перечислили приметы пропавших девочек. Рост Адели 155-160 сантиметров, Мырзайым — 130-140 сантиметров, обе девочки худощавого телосложения с черными волосами ниже плеч, черными круглыми глазами, овальным лицом. Аделя была одета в длинное платье, джинсовую куртку, белые кроссовки. Мырзайым — в длинное платье в клетку, гелевые тапочки розового цвета. Девочки хорошо владеют кыргызским и русским языками.

В милиции просят тех, кто узнал несовершеннолетних детей, знает их местонахождение, обратиться в ОВД по телефонам: 0392251380, 0392258413, 0701549102 или 102.