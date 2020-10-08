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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Бишкеке учредитель «Акнет» Кубан Ажимудинов пытается захватить компанию

В Бишкеке учредитель интернет-провайдера «Акнет» Кубан Ажимудинов пытается захватить фирму. Об этом журналистам заявил президент компании Нурбек Абасканов.

По его словам, Кубан Ажимудинов постановлением Первомайского районного суда отпущен под домашний арест. Два дня назад он пришел в офис и пытался забрать себе кабинет.

«Кубан Ажимудинов требует назначить его президентом», — сказал Нурбек Абасканов.

Адвокат Рустам Абдурауфов напомнил, что в отношении Кубана Ажимудинова было возбуждено уголовное дело по фактам неуплаты налогов и незаконного хранения оружия. Ущерб государству составил $10 миллионов.

«Пользуясь политической ситуацией, возможно, под покровительством определенных лиц, его вытащили из СИЗО. На заседании не присутствовали ни прокуратура, ни другие лица. Он пришел в офис компании с людьми в количестве около 100 человек и пытался взять документы», — добавил адвокат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168389/
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