Счастливый рейс. Малыша из Кыргызстана спас личный врач президента Турции

Личный врач президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана спас малыша из Кыргызстана, когда ему стало плохо на борту самолета, летевшего по маршруту Стамбул — Бишкек. Об этом сообщает турецкая газета Imaret.

По ее данным, личный доктор президента Реджеп Шекер спас мальчика из Кыргызстана во время авиарейса. У ребенка случился сердечный приступ.

Фото из газеты Imaret

Инцидент произошел 19 марта после вылета пассажирского самолета из аэропорта в Стамбуле. Через полчаса одному из младенцев-близнецов стало плохо. Мама и дети из Кыргызстана, но она не говорит ни на турецком, ни на английском языках. Женщина позвала бортпроводниц, которые обратились за помощью к Реджепу Шекеру. Он летел этим же рейсом.

«Когда мы сели в самолет, одной из пассажирок стало плохо. Пока я ее осматривал, подошла стюардесса с просьбой помочь женщине с детьми в хвосте салона. Мы подошли, мне передали малыша. Он уже посинел и не дышал. Стало понятно, что у него остановилось сердце. Я сделал массаж сердца, искусственное дыхание, и ему полегчало. Я не знаю, что произошло с ребенком, поскольку мать близнецов не говорила на турецком или английском», — рассказал Реджеп Шекер.