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Около $1 миллиарда кредитов незаконно выведены из Кыргызстана с 1993 по 2002 год

Антикоррупционная служба ГКНБ установила схему, по которой с 1993 по 2002 год высшие должностные лица Кыргызстана в сговоре с представителями иностранных банков незаконно выводили кредитные средства из республики. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что кредиты брались под предлогом развития пищевой, легкой и фармацевтической промышленности, горнорудной отрасли, строительства, а также мусороперерабатывающих заводов.

«Установлено, что за указанный период такими предприятиями, как АО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат», АО «Жибек-Жолу», ОАО «Казкоммерцбанк», АО «Жылдыз», «Кыргызпотребсоюз», АО «Жанар», ОсОО ЧАК (Чуйская Агропромышленная Компания), Гостинично-ресторанный комплекс «Ала-Тоо», АООТ «Кыргыз Агробизнес Компани», ГП «Буудай», и другими иностранными банками под гарантию правительства КР были получены более 40 кредитов на сумму около $1 миллиарда», — рассказали в ГКНБ.

В качестве залогового обязательства международным банкам, по версии государственного комитета, предоставлялась часть золотовалютных резервов республики. При этом получаемые кредитные средства не поступали в Кыргызстан, а переводились на счета других иностранных банков, находящихся за границей. Впоследствии предприятия признавались банкротами и ликвидировались, а иностранные банки после невыплат кредитов забирали себе залоговое золото.

Также следствием установлено, что по отдельным кредитам государство расплачивается по сегодняшний день. По факту коррупции возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172018/
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