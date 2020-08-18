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Сюжет: Семейное насилие

В Токмаке муж и свекровь три дня держали девушку в подвале

В Токмаке муж и его мать три дня держали девушку в подвале дома. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась 19-летняя жительница Токмака. Она просила принять меры в отношении своих супруга и свекрови.

Ивестно, что после каждой семейной ссоры девушку отправляли сидеть в погребе. Ей не давали пить и есть. В последний раз ее вновь заперли в подвале на три дня.

«Когда потерпевшую вытащили из подвала, она пожаловалась родственникам и написала заявление в милицию», — сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области редакции подтвердили данный факт.

«С заявлением в милицию обратилась 19-летняя местная жительница Г.Ш. Она просила принять меры в отношении своего мужа и его родственников, которые систематически бьют ее. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Экспертизы показали, что здоровью заявительницы нанесен легкий вред. Потерпевшая пояснила, что 11 августа примерно в 12.40 ее избила золовка, после чего она сбежала из дома. Заявительница сообщила, что в ноябре 2019 года вышла замуж за 28-летнего М.Р., и проживала в его доме со свекровью и золовкой. Последние систематически избивали ее и запирали в погребе на несколько часов», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве также пояснили, что следствием были допрошены свекровь и золовка заявительницы, которые факт избиения отрицают. Муж потерпевшей пояснил, что в начале июля между ним и женой произошел конфликт на почве ревности, в результате чего он побил ее.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162814/
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