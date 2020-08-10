В Минске после массовых беспорядков погиб один человек

В Минске в результате беспорядков погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича.

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По данным правозащитника, есть сведения об одном погибшем. «Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сказал Валентин Стефанович.

ТАСС не располагает официальными данными МВД Беларуси о погибшем.

Напомним, в Минске прошли выборы президента, по итогам которых Александр Лукашенко набрал около 80 процентов голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская — 6,8 процента. После выборов в столице Беларуси и нескольких других городах произошли массовые беспорядки. По данному факту следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. СМИ также сообщают, что Александр Лукашенко с семьей покинул страну.