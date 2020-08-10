14:22
USD 77.05
EUR 91.17
RUB 1.05
Происшествия

В Минске после массовых беспорядков погиб один человек

В Минске в результате беспорядков погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича.

Читайте по теме
В Беларуси после выборов президента произошли массовые беспорядки

По данным правозащитника, есть сведения об одном погибшем. «Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сказал Валентин Стефанович.

ТАСС не располагает официальными данными МВД Беларуси о погибшем.

Напомним, в Минске прошли выборы президента, по итогам которых Александр Лукашенко набрал около 80 процентов голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская — 6,8 процента. После выборов в столице Беларуси и нескольких других городах произошли массовые беспорядки. По данному факту следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. СМИ также сообщают, что Александр Лукашенко с семьей покинул страну.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162053/
просмотров: 633
Версия для печати
Материалы по теме
В Беларуси после выборов президента произошли массовые беспорядки
В Бишкек из Беларуси вернулись 182 кыргызстанца
Александр Лукашенко вновь идет на выборы президента Беларуси
В Бишкеке ветеранам вручили памятные медали за освобождение Беларуси
К 90-летию Чингиза Айтматова. В Беларуси опубликуют перевод романа писателя
Кыргызстан назвали страной с гибридным политическим режимом
Страны ЕАЭС еще не согласовали положения по единым рынкам нефти и газа
Митингующие возле Посольства Беларуси просят не пускать «козла в огород»
Кыргызстан просит помощи у Беларуси в реализации проекта «Таза коом»
Ратифицировано соглашение с Беларусью о взаимной защите секретной информации
Популярные новости
Подполковник милиции вымогал доллары у&nbsp;своих подчиненных. Он&nbsp;пойман с&nbsp;поличным Подполковник милиции вымогал доллары у своих подчиненных. Он пойман с поличным
Конфликт на&nbsp;границе. В&nbsp;Пограничной службе рассказали подробности инцидента Конфликт на границе. В Пограничной службе рассказали подробности инцидента
На&nbsp;кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Ранен пограничник На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Ранен пограничник
В&nbsp;Ингушетии убили выступавшего за&nbsp;Кыргызстан борца-вольника В Ингушетии убили выступавшего за Кыргызстан борца-вольника
Бизнес
Нет времени объяснят&shy;ь. Скачивай O!TV и&nbsp;смотри Лигу чемпи&shy;онов! Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
10 августа, понедельник
14:16
Розничные цены на ГСМ выросли. Пока только в Бишкеке Розничные цены на ГСМ выросли. Пока только в Бишкеке
14:07
В Генпрокуратуре посоветовали активисту еще раз написать заявление на экс-судью
14:01
Лишив граждан права на справедливость, государство нарушило Конституцию
13:45
В Минске после массовых беспорядков погиб один человек
13:31
Освобождение Батукаева. Заключившие сделку со следствием вину не признают