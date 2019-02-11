Мошенничество на имени президента. Дело находится в Верховном суде

Уголовное дело против Абдижапара Жээнбекова, который обвиняется в мошенничестве, находится на рассмотрении в Верховном суде. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП с заявлением обратилась З.Самидинова. Она рассказала, что Абдижапар Жээнбеков предложил ей вложить деньги в совместный бизнес. Под предлогом приобретения оборудования по производству паркета (станка) он взял у заявительницы более $133 тысяч. Но, создав видимость обязательства в полном объеме, Абдижапар Жээнбеков взял деньги себе. При этом мужчина говорил о родственных связях с влиятельными людьми.

В августе 2016 года возбудили уголовное дело по статье 166 (мошенничество) УК КР. Абдижапару Жээнбекову предъявили обвинение, дело направили в Ленинский районный суд Бишкека. Суд первой инстанции в ноябре 2018-го признал Абдижапара Жээнбекова виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Мошенник взят под стражу в зале суда.

25 января 2019 года Бишкекский городской суд изменил А.Жээнбекову меру пресечения на домашний арест, уголовное дело направили в прокуратуру для восполнения пробелов следствия.

«Определение Бишкекского городского суда от 25 января 2019 года обжаловали в надзорном порядке, оно на рассмотрении в Верховном суде», — заключили в ГСБЭП.