Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 мая 2017 года.

Целью Закона является ужесточение отбытия наказания для лиц, повторно совершивших преступление во время условно-досрочного освобождения, а также для членов организованных криминальных группировок.

Закон предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики в части недопущения условно-досрочного освобождения осужденных лиц, к которым судом ранее были применены условно-досрочного освобождения, а также являющими членами организованных криминальных группировок.

Законом вводится запрет на применение условно-досрочного освобождения в отношении осужденных, которым пожизненное лишение свободы заменено в порядке помилования лишением свободы, совершивших новое преступление в период отбывания пожизненного лишения свободы.

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.