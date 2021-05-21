Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены руководители ряда структурных подразделений Администрации Президента Кыргызской Республики.
Так, в соответствии с Указами Главы государства:
— Джанузаков Адилет Канатович — назначен заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Администрации Президента Кыргызской Республики;
— Сазыков Эркин Орозбекович — назначен заведующим отделом аналитической работы и информационного обеспечения службы информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики;
— Борубаев Назирбек Нарматович — назначен специальным представителем Кабинета Министров по приграничным вопросам Администрации Президента Кыргызской Республики.