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Назначены руководители ряда структурных подразделений администрации президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены руководители ряда структурных подразделений Администрации Президента Кыргызской Республики.

Так, в соответствии с Указами Главы государства:

— Джанузаков Адилет Канатович — назначен заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Сазыков Эркин Орозбекович — назначен заведующим отделом аналитической работы и информационного обеспечения службы информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Борубаев Назирбек Нарматович — назначен специальным представителем Кабинета Министров по приграничным вопросам Администрации Президента Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/194774/
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